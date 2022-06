Cds - Valencia, Gattuso pensa ad un altro suo ex giocatore

Il tecnico calabrese vorrebbe puntare sull'attaccante che è chiaramente in uscita dal Milan.

Samu Castillejo potrebbe presto tornare in Spagna ritrovando però un suo ex allenatore come Rino Gattuso. Infatti, il tecnico calabrese, vorrebbe puntare sull'attaccante che è chiaramente in uscita dal Milan e riabbraccerebbe volentieri Ringhio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.