CdS - Vertice di mercato in casa Napoli: stabiliti i nomi con cui fare cassa

Anche questo in corso sarà un weekend di riflessione per il Napoli. Riflessione sul mercato, chiaro, visto che per ora va tutto a rilento. Secondo il Corriere dello Sport, in casa Napoli è andato in scena un vertice per fare il punto della situazione e studiare le soluzioni migliori, sia in entrata che in uscita. In cui si sono provati a stabilire un po' di nomi per far cassa: Ounas, Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz; sono loro gli indiziati.