Cds - Youssouf, sondaggio del Napoli: il Saint-Etienne lo cede solo a titolo definitivo

Il Napoli è alla caccia di un centrocampista, come scrive il Corriere dello Sport, Giuntoli sta studiando Zaydou Youssouf, mediano del Saint-Etienne. Il ds si è informato, ha presentato un’offerta, lo ha chiesto in prestito. Quindi la nuova pista per il centrocampo porta a Youssouf, già titolare nella squadra allenata da Claude Puel.

Youssouf è francese, ha 22 anni, è mancino: viene considerato uno dei talenti più interessanti della Ligue 1. Costa cinque milioni, ha un contratto in scadenza nel 2023: il Napoli ha effettuato un sondaggio, ma il Saint-Etienne è orientato a trattare la partenza di Youssouf solo a titolo definitivo.