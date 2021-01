CdS - Zaccagni, accordo vicino: possibile operazione alla Rrahmani con visite mediche, ma Giuntoli non ha fretta

Il Napoli non ha fretta per Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona piace al Napoli, c'è quasi intesa tra i club, la distanza non è incolmabile (10 la proposta, 15 la richiesta) e l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che bisognerà attendere giugno per acquistarlo. Ma il Napoli potrebbe anticipare l'operazione, in stile Rrahmani, magari anche con le visite mediche. Ma per Giuntoli ora le priorità sono altre.