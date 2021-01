CdS - Zaccagni al Napoli, ci siamo: stretta di mano col Verona e c'è l'apertura dell'agente

Il ds Giuntoli dice che a gennaio non ci saranno acquisti, il Corriere dello Sport aggiunge: "Il Napoli guarda oltre: per l'estate vuole Mattia Zaccagni, ma chiudendo subito col Verona. Operazione in stile Rrahmani. C'è concorrenza, ma anche una stretta di mano tra i club - sulla base di circa 15 milioni - e l'apertura totale di Fausto Pari, suo agente".