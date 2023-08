Cds - Zielinski al bivio: o accetta rinnovo o va fuori rosa, ADL è stato chiaro

Ovvero: va bene la decurtazione ma a partire dalla prossima. Adl, però, non è dello stesso avviso: pretende che il nuovo ingaggio entri in vigore subito

Zielinski va in scadenza a giugno 2024, da gennaio sarà un parametro zero e per l’ultimo anno del suo rapporto è titolare di un ingaggio da 4,8 milioni. Il Napoli gli ha offerto un prolungamento al ribasso, in linea con il tetto imposto dal club per politica societaria, e sebbene lui sia intenzionato ad accettare non vuole comunque perdere lo stipendio di questa stagione. Ovvero: va bene la decurtazione ma a partire dalla prossima. Adl, però, non è dello stesso avviso: pretende che il nuovo ingaggio entri in vigore subito. O accetta o, come scrive il Corriere dello Sport, va fuori rosa. Questa è ad oggi la situazione.