Cds - Zielinski e Laura amano Napoli: rinnovo saltato per le commissioni all'agente

Il Napoli con il procuratore di Piotr Zielinski, Bart Bolek, non ha mai raggiunto l’intesa sulle commissioni

Il Napoli con il procuratore di Piotr Zielinski, Bart Bolek, non ha mai raggiunto l’intesa sulle commissioni: è stato questo il vero e grande ostacolo tra il rinnovo e il rinnovamento della promessa d’amore tra Piotr, la squadra e la città, considerata sia da lui sia da sua moglie Laura la dimensione ideale per la vita. Non è casuale la scelta estiva di rifiutare la super offerta dell’Al-Ahli: 12 milioni a stagione per tre anni, i cieli d’Arabia e la nouvelle vague degli sceicchi del calcio e della Saudi League.

Inutile quindi l'ultimo rilancio del Napoli persino a 5mln di euro (più dello stipendio attuale). Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.