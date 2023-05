CdS - Zielinski e Lozano hanno detto di voler restare al Napoli: serve accordo al ribasso

Quale futuro per Piotr Zielinski e Hirving Lozano, entrambi in scadenza a giugno 2024? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport.

Quale futuro per Piotr Zielinski e Hirving Lozano, entrambi in scadenza a giugno 2024? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: "Zielinski e Lozano, invece, hanno entrambi dichiarato la propria intenzione di proseguire l’avventura, ben consapevoli però che gli accordi si fanno in due. E la società, nella fattispecie, non intendere riconoscere gli stipendi attuali: 4,1 milioni Piotr e 4,5 milioni il Chucky. Ben al di sopra del tetto imposto con la rivoluzione di un anno fa. Lozano, tra l’altro, ha ricevuto qualche settimana fa a Napoli la visita di suo suocero e dei rappresentanti della sua nuova agenzia manageriale, la Unique Sports Group.

Inglese: e non è un caso che per lui si sia spalancata una finestra di mercato sulla Premier. La stessa chiusa da Zielinski un’estate fa: lo voleva il West Ham ma lui scelse il Napoli. E lo vuole ancora. L’inevitabile epilogo? In entrambi i casi, prima di muoversi, sarà necessario un incontro con il club”.