Cds - Zielinski, in arrivo l'agente a Dimaro: il polacco ha un sogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, come scrive il Corriere dello Sport, ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli, ma sullo sfondo restano la Lazio e qualche soluzione in Premier e in Bundes. L’interesse più concreto è quello di Sarri, assolutamente, ma la richiesta di partenza del Napoli oscilla tra 25 e 30 milioni. Il sogno di Zielinski, comunque, è di non muoversi: vorrebbe restare, continuare, rinnovare. Il suo agente Bolek è in arrivo a Dimaro. Partita durissima.