Cds - Zielinski, incontro positivo: anche la squadra ha chiesto il rinnovo al club

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri è arrivato in ritiro anche Bart Bolek, agente di Zielinski, in scadenza nel 2024. L’incontro con De Laurentiis, nonostante presupposti di partenza decisamente complessi, secondo il Corriere dello Sport "è stato ritenuto soddisfacente dalle parti. Il dialogo è ricominciato: per la gioia di Zielo, che non ha mai nascosto la sua voglia di continuare.

Il giocatore ha rifiutato la prospettiva araba (Al-Alhi) ed è richiesto dalla Lazio, ma il prezzo di DeLa non collima con le aspirazioni di Lotito: 30mln più 5 di bonus. Zielo , tra l’altro, ha voglia di continuare con il Napoli, è la sua speranza proprio come quella del gruppo: i compagni di squadra tifano per il suo rinnovo e lo hanno anche fatto sapere con garbo alla società".