Cds - Zielinski, nuovo contatto con l'agente: il Napoli ci riprova per il rinnovo

In attesa di Osi, nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo

In attesa di Osi, nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Sei mesi. Ovvero: a gennaio, tra dodici giorni, sarà un parametro zero. Inter e Juve ci hanno già provato seriamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.