CdS - Zielinski poteva arricchirsi accettando il West Ham: non ha alcuna voglia di andarsene

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate Piotr Zielinski ha ricevuto un'offerta economicamente importante dalla Premier League, dal West Ham, ma l'ha rifiutata. E lo ricorda il Corriere dello Sport: "Si fa in fretta a dire che il Napoli ha un futuro e però, a pensarci bene, ha anche un passato: Piotr Zielinski è alla sua settima stagione, arrivò ch’era un giovanotto (22 anni), ha un contratto che scadrà nel 2024 e per il momento nessuna volontà d’andarsene. Poteva arricchirsi ulteriormente, qualche mese fa, ma le sterline del West Ham non sono state sufficienti per ingolosirlo".