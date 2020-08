CdS - Zielinski, rinnovo è scelta di vita: svelata cifra della clausola altissima

Una scelta di vita, quella di Piotr Zielinski, di legarsi al Napoli per altri quattro anni. Il centrocampista ha già vissuto quattro stagioni in azzurro e ora ha firmato il rinnovo. Avrà un notevole aumento d'ingaggio e, soprattutto, ha accettato l'inserimento nel nuovo accordo di una super clausola dal valore di 110 milioni di euro valida solo per l'estero.