Corriere dello Sport azzarda: su Osimhen non solo la Premier, ci pensa anche il Milan

110 milioni di euro. Il Napoli fissa il prezzo per Victor Osimhen, non inferiore ai cento milioni. Ne scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sul lungo incontro avvenuto mercoledì tra De Laurentiis, Giuntoli e Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano.

Premier in fila, c'è anche il Milan. Detto del prezzo, e ricordando che in caso di cessione il Napoli punterebbe su Armando Broja, oggi al Southampton in prestito dal Chelsea, c'è da capire dove può andare Osimhen. In Premier League, c'è la fila: pronte a muoversi Arsenal, Newcastle e Manchester United. Dai Red Devils, in particolare, sarebbero partiti i grandi contatti, in attesa del placet definitivo del prossimo allenatore, Erik ten Hag. In Italia, infine, vi sarebbe anche il Milan, in attesa di capire gli sviluppi societari che la prossima settimana dovrebbero portare al closing fra Elliott e InvestCorp.