Corsera - Assalto Liverpool per Mbappè, pronti 200mln e il Psg vuole Osimhen

Il futuro di Kylian Mbappé spaventa il Napoli. Come riporta il Corriere della Sera, il PSG ha dato un ultimatum alla sua stella

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Kylian Mbappé spaventa il Napoli. Come riporta il Corriere della Sera, il PSG ha dato un ultimatum alla sua stella: o rinnova entro il 31 luglio o è sul mercato (si parla di un'offerta di 200 milioni da parte del Liverpool). In caso di addio del suo fuoriclasse, il club parigino avrebbe un vuoto da colmare in avanti e Victor Osimhen sarebbe l'obiettivo principale. Nel frattempo, De Laurentiis che sta lavorando al rinnovo del contratto con il nigeriano alzando l’ingaggio e inserendo una clausola.