CorSera - Bernardeschi apre al Napoli: si può infiammare lo scambio con Milik

Resta viva in casa Juventus la pista che porta ad Arek Milik come sostituto di Gonzalo Higuain. Questo perché - secondo Il Corriere della Sera - nelle ultime ore Federico Bernardeschi avrebbe aperto alla possibilità di salutare i bianconeri per approdare alla corte di Gattuso. Nell'edizione odierna si ragiona dunque su un altro colpo per la fascia d'attacco.