CorSera - Calhanoglu può lasciare il Milan: anche il Napoli interesato, Gattuso sponsor

Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, Hakhan Calhanoglu, letteralmente esploso negli ultimi mesi sotto la guida di Stefano Pioli, per rinnovare l'accordo in scadenza con i rossoneri nel 2021 ha chiesto di raddoppiare il proprio stipendio, passando da 2,5 milioni a 5 netti a stagione. Una richiesta che Gazidis farà fatica ad accettare e che molti interpretano come la volontà da parte del calciatore di liberarsi a parametro zero al termine del campionato. La Juventus e l'Atletico Madrid si sono già messi in fila, ma occhio anche al Napoli interessato con Gattuso sponsor.