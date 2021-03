CorSera - Gelo Lotito-Inzaghi: la Lazio vuole sostituirlo con Gattuso

Tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi è sceso il gelo. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera edizione Roma che fa il punto di casa Lazio in merito al futuro della panchina. Il presidente biancoceleste, si legge, è indispettito perché Inzaghi non ha stretto i tempi quando gli è stata inviata una bozza del nuovo contratto nei giorni scorsi e sta iniziando a sospettare che il tecnico stia prendendo tempo per aspettare una soluzione diversa, Juventus o Napoli.

Per questo, la Lazio ha iniziato a guardarsi intorno: Sinisa Mihajlovic piace da tempo ed è legato al mondo biancoceleste. Roberto De Zerbi è una suggestione che però non convince fino in fondo. Gli altri nomi sono quelli di Gennaro Gattuso, che piace per il rigore, e Ivan Juric apprezzato per il modo in cui valorizza i calciatori a disposizione e per il modulo che ricalcherebbe la strada seguita dalla Lazio in questi anni.