CorSera - Juventus, pista Milik ancora calda: Kaio Jorge possibile pedina

La Juventus sta cercando un centravanti e, come spiega Il Corriere della Sera, c'è ancora la pista Arkadiusz Milik, centravanti polacco ex Napoli. Nell'eventuale trattativa potrebbe essere inserito anche il brasiliano Kaio Jorge. L'attaccante classe 2002, arrivato in estate dal Santos, non ha convinto molto Allegri sia in campo che durante gli allenamenti. Per questo per lui si cerca una nuova sistemazione in questa finestra di mercato di gennaio.