CorSera: “Koulibaly nei radar della Juventus, attesa per Demiral dall’Atalanta”

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera si chiede se basterà Gatti, nell’immediato, a neutralizzare il vuoto lasciato da Chiellini nella difesa della Juventus. Il ragazzo è forte ma viene dalla B e del "rodaggio" va messo in conto. Sono necessarie insomma valutazioni molto attente là dietro, anche perché il leader Bonucci ha 35 anni e qualche scricchiolio è già emerso. Da verificare poi la situazione di de Ligt, non proprio tranquillizzante nelle sue ultime esternazioni. Certo, una cessione dell’olandese aprirebbe nuovi orizzonti sul mercato, con Koulibaly che è da tempo nei radar. Rugani e Danilo (adattato) completano oggi un reparto che non sembra solidissimo per un club chiamato a vincere lo scudetto e a tornare immediatamente fra le grandi d’Europa. Attesa, poi, per la decisione dell’Atalanta, che entro venerdì dovrà comunicare se riscatterà o meno Demiral: ballano 18 milioni più bonus.