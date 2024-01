CorSera - Mazzarri voleva tenere Zerbin a tutti i costi, ma ADL ha deciso che andrà via

Walter Mazzarri era convinto che Alessio Zerbin sarebbe potuto rimanere a Napoli, si legge sul Corriere della Sera.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri era convinto che Alessio Zerbin sarebbe potuto rimanere a Napoli, si legge sul Corriere della Sera. L'attaccante andrà in prestito al Frosinone, mentre il tecnico farebbe di tutto per tenerlo. Il tecnico deve incassare le decisioni della società, seppur a malincuore.

Anche perché per lunedì avrà a disposizione due nuovi arrivi di prospettiva ma allo stesso tempo già rodati, come Ngonge e Traoré, tutti e due classe 2000, quindi un anno più giovani di Zerbin, che a marzo compie 25 anni. In un contesto non facile come quello del Napoli post scudetto, forse tornare in provincia con un allenatore come Di Francesco può essere l’ennesimo trampolino di rilancio.