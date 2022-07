Corsera - Napoli chiede informazioni per Sanchez, il cileno gradisce destinazione

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Alexis Sanchez che per l’Inter è ormai una sorta di zavorra

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Alexis Sanchez che per l’Inter è ormai una sorta di zavorra: il club vuole liberarsene, derubricare dal monte ingaggi il suo ricco stipendio da 7,5 milioni di euro. Non un’operazione semplice. In queste settimane ha ricevuto un paio di proposte da Villarreal e Marsiglia. Una timida richiesta di informazioni è arrivata anche dal Napoli, destinazione gradita al giocatore, ma non sembra ci siano margini di manovra. A Milano è atteso l’agente di Alexis, Fernando Felicevich. Proverà a trovare un’intesa con l’Inter, pronta ad offrire 5 milioni come buonuscita.