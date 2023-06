Corsera - Osimhen piace al Psg, ma la cifra chiesta da ADL spaventa i francesi

Il Napoli deve far fronte alle numeroso richieste per Victor Osimhen. Su tutte quella del PSG

Il Napoli deve far fronte alle numeroso richieste per Victor Osimhen. Su tutte quella del PSG che, come riporta il Corriere della Sera, ha nel ds Campos un suo grande estimatore fin dai tempi in cui giocava al Lille. Per lasciar partire il nigeriano, De Laurentiis ha chiesto 150 milioni di euro: cifra che pare aver spaventato anche un club facoltoso come quello parigino.