Corsera - Osimhen può sfruttare offerta Al Hilal per chiedere ingaggio più alto

Gli emissari dell’Al Hilal si aggirano per Parigi con la furia di un ciclone

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli emissari dell’Al Hilal si aggirano per Parigi con la furia di un ciclone. Dopo essere stati respinti da Mbappé, sdegnosamente determinato a non accettare la mostruosa offerta araba, hanno dirottato le loro attenzioni su Osimhen. Per inciso l’attaccante si era trovato nella capitale francese negli stessi giorni approfittando del riposo concesso da Garcia. Ora a Napoli i tifosi trattengono il fiato.

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Va da sé che anche qualora il giocatore non fosse ingolosito dalla pioggia di petrodollari, di certo manifesterebbe maggiori pretese nei colloqui propedeutici al prolungamento fino al 2027 con Adl. Ogni scenario non si può a priori escludere".