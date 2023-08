Corsera - Osimhen vuole restare, ma non gli basta raddoppio dell'ingaggio: vuole più soldi

Otto milioni (bonus compresi) e una doppia clausola sul nuovo contratto, una valida per l’estero e l’altra soltanto per il campionato saudita

Otto milioni (bonus compresi) e una doppia clausola sul nuovo contratto, una valida per l’estero e l’altra soltanto per il campionato saudita. Come scrive il Corriere della Sera, parlando del rinnovo di Osimhen, il nodo della discordia sta proprio qui. L’entità delle clausole (siamo oltre i 100 milioni), per Osimhen, giustifica un ingaggio ancora più alto di quello che De Laurentiis è disposto a offrire e spinge sull’acceleratore. Perché in Italia un altro anno ci vuole pure restare ma a cifre più alte, raddoppiare non gli basta (guadagna 4,5 milioni).