CorSera - Pirlo vuole Dzeko alla Juve, ma Milik complica l'affare: i dettagli

Pirlo ha scelto: vuole Edin Dzeko per sostituire Higuain, ormai in partenza dalla Juventus. Ma non sarà un'operazione semplice. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Dopo che Pirlo ha chiuso l’avventura del Pipita a Torino, Paratici è a caccia di un centravanti. La prima scelta è Edin Dzeko ma gli ostacoli fra la Roma e il Napoli per trovare un’intesa economica per il passaggio nella Capitale di Milik costringono il dirigente juventino a monitorare altri profili".