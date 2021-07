CorSera - Spalletti rivuole Emerson, che del tecnico disse: "Era come un padre per me"

"Sono molto grato a Spalletti, era come un padre per me". Queste alcune parole di Emerson Palmieri nella sua social biography

"Sono molto grato a Spalletti, era come un padre per me". Queste alcune parole di Emerson Palmieri nella sua social biography, frasi riportate dal Corriere della Sera. Il quotidiano fa sapere che Spalletti vorrebbe portarlo al Napoli dopo averlo allenato con ottimi risultati a Roma.