Corsera - Thiago Motta ha rifiutato il Napoli: ora ci pensano Psg e Barcellona

L'ex centrocampista di Inter e PSG, arrivato in panchina nel corso della scorsa stagione, ha iniziato male per poi migliorare con il passare delle settimane

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna vola, guidato magistralmente in panchina da Thiago Motta. L'ex centrocampista di Inter e PSG, arrivato in panchina nel corso della scorsa stagione, ha iniziato male per poi migliorare con il passare delle settimane e chiudere il campionato con il record di punti nella storia del Bologna. In estate ha detto addio senza rimpianti a totem come Arnautovic, si è affidato a un pugno di fedelissimi tra cui l’olandese Zirkzee e adesso è quarto a pari punti con la Roma.

Risultati ottenuti attraverso un gioco piacevole, che di certo non è passato inosservato. Come riporta il Corriere della Sera, le big fanno già la fila: Milan, Psg, Barcellona, la Premier. In estate Motta ha rifiutato la corte del Napoli, da capire se farà altrettanto tra qualche mese con altre grandi. Il contratto con il Bologna è in scadenza a giugno: il patron Saputo vorrebbe tanto rinnovare, lui per ora non ha dato risposta.