Cronache di Napoli - Accelerata per il fantasista: pronti 18mln per Deulofeu

"Il Napoli accelera per il nuovo fantasista: pronti 18 milioni di euro per arrivare a Deulofeu". Così in apertura l'edizione odierna di Cronache

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport "Il Napoli accelera per il nuovo fantasista: pronti 18 milioni di euro per arrivare a Deulofeu". Così in apertura l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che fa il punto sui movimenti di mercato in casa azzurra: sempre più vicino lo spagnolo, si discute sui bonus da pagare. Meret è un ostacolo per il rinnovo di Ospina, scintille tra Lozano e il pade per il futuro.