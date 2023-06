Cronache di Napoli - Mendes potrebbe proporre Mourinho al Napoli

Jorge Mendes, vecchia conoscenza di ADL, è l’agente di Sergio Conceicao, tecnico del Porto, già vicino al Napoli due anni fa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Jorge Mendes, vecchia conoscenza di ADL, è l’agente di Sergio Conceicao, tecnico del Porto, già vicino al Napoli due anni fa, un profilo che piace a De Laurentiis ma complicato: è sotto contratto sino al 2025 ed in più ha una clausola rescissoria da 18 milioni. Mendes ha la missione di ‘arginarla’ e, intanto, come scrive Cronache di Napoli, inizia la ‘campagna promozionale’ per piazzare Josè Mourinho, in uscita dalla Roma. Un nome che Mendes potrebbe proporre anche al Napoli.