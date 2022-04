Daily Express - L'Arsenal in estate vuole uno tra Osimhen e Lautaro: i dettagli

La Premier League continua a seguire con particolare attenzione i migliori attaccanti della Serie A, secondo quanto scrive quest'oggi il Daily Express.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Premier League continua a seguire con particolare attenzione i migliori attaccanti della Serie A, secondo quanto scrive quest'oggi il Daily Express. L'Arsenal, nello specifico, avrebbe inserito in cima alla propria lista dei desideri Victor Osimhen del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter, giocatori le cui valutazioni restano particolarmente alte ma su cui i Gunners non si farebbero particolari problemi. Questo perché, si legge, l'ottima stagione della squadra guidata da Arteta ha convinto i vertici londinesi ad aprire il portafogli in vista dell'estate e ad assecondare le richieste del tecnico spagnolo. L'argentino dell'Inter, però, è diventato un forte obiettivo anche del Tottenham su precisa richiesta di Antonio Conte, spiega il tabloid.