Daily Mail - Assalto Chelsea per Osimhen: proposto Pulisic più conguaglio

Come scrive questa mattina il Daily Mail, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino dell'attaccante Christian Pulisic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea fa sul serio per Victor Osimhen. Come scrive questa mattina il Daily Mail, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino dell'attaccante Christian Pulisic per provare a convincere il Napoli ad abbassare il prezzo dell'attaccante nigeriano durante la prossima finestra di mercato. Il talento statunitense fa infatti parte di quei calciatori con cui il patron Todd Boehly intende fare cassa in estate per rientrare, almeno parzialmente, dagli importanti investimenti degli scorsi mesi.