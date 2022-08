Daily Mail - CR7 può essere del Napoli in extremis! Affare da ultime ore, i dettagli

Non è ancora detta l'ultima parola, forse, per l'arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è ancora detta l'ultima parola, forse, per l'arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Il Daily Mail fa sapere che il portoghese potrebbe restare allo United o al massimo trasferirsi in azzurro nelle ultime ore di mercato. Ricordiamo che la scadenza è per le 20 ore italiane di giovedì prossimo, dunque altri due giorni pieni a disposizione di Mendes per concludere l'affare e accontentare il suo assistito.