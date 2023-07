Daily Mail: "Kilman sarà capitano dei Wolves: più grave perderlo che i problemi economici"

Il Wolverhampton ha problemi economici, ma per il Daily Mail sarebbe stato più grave perdere Max Kilman per alleviare i limiti finanziari

Il Wolverhampton ha problemi economici, ma per il Daily Mail sarebbe stato più grave perdere Max Kilman per alleviare i limiti finanziari. Per questo a inizio mercato si è scelto di blindarlo. Se il centrale inglese dovesse restare, sarà lui il nuovo capitano. I Wolves hanno bisogno di fare cassa ma hanno individuato altri calciatori da cedere per resistere alla corte del Napoli per il forte centrale di origini ucraine.