Daily Mail - Liverpool su Maksimovic: valutazione da 6,5 mln

Liverpool sulle tracce di Nikola Maksimovic? Questa la voce che rimbalza dall'Inghilterra, in particolare sul Daily Mail che racconta di un Kloop preoccupato per gli infortuni in difesa di Van Dijk e Gomez. Una situazione che potrebbe spingere i Reds a cercare rinforzi a gennaio e tra i nomi valutati ci sarebbe anche il centrale del Napoli.

Si legge di una valutazione di 6,5 milioni per il difensore, che il Napoli potrebbe lascaire partire in considerazione del fatto che andrà in scadenza a giugno 2021.