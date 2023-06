Daily Mail - Man United cambia idea: va su Hojlund perché costa meno di Osimhen

Né Victor Osimhen, né Harry Kane. Il Manchester United rinforzerà il reparto offensivo nella finestra estiva di mercato ma non spenderà cifre folli

Né Victor Osimhen, né Harry Kane. Il Manchester United rinforzerà il reparto offensivo nella finestra estiva di mercato ma non spenderà cifre folli; per questo motivo, riporta il Daily Mail, il club inglese avrebbe interrotto la caccia agli attaccanti di Napoli e Tottenham, giudicati troppo costosi (servirebbero oltre 100 milioni), e avrebbero rivolto le loro attenzioni su un altro protagonista dell'ultima Serie A: Ramsus Hojlund, talento danese di 20 anni in forza all'Atalanta, valutato tra i 50 e i 70 milioni.