Daily Mail su Kvaratskhelia: "Forse giocherà in Premier League tra un anno"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne del Daily Mail il giornalista Mike Keegan ha parlato così del futuro di Khvicha Kvaratskhelia: "Non mi sorprenderebbe se l'anno prossimo l'esterno del Napoli giocasse in Premier League. Ha tanti ammiratori in Inghilterra, compreso il Manchester United. La vedo difficile per un suo arrivo a gennaio, magari in prestito, dato che costa tanto. Ma dalla prossima estate lo immagino in Premier".