Daily Mirror sicuro: "Kim giocherà nel Manchester United"

Il tabloid aggiunge anche che il difensore ex Fenerbahce potrebbe essere seguito a Old Trafford dall'attuale compagno di squadra

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Kim Min-jae sarà al Manchester United. Ne è certa l'edizione odierna del Daily Mirror, secondo la quale i Red Devils avrebbero ormai definito un'intesa totale per prendere il possente centrale sudcoreano dal Napoli in estate. Il tabloid aggiunge anche che il difensore ex Fenerbahce potrebbe essere seguito a Old Trafford dall'attuale compagno di squadra Victor Osimhen, grande obiettivo di Ten Hag per rinforzare l'attacco.