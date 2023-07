Dazn - Faraoni bloccato, ma Garcia continua a non liberare Zanoli: le ultime

Davide Marco Faraoni al posto di Alessandro Zanoli? E' ancora tutto in piedi, stando a quanto riferito da Dazn

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Marco Faraoni al posto di Alessandro Zanoli? E' ancora tutto in piedi, stando a quanto riferito da Dazn. Rudi Garcia ha bloccato momentaneamente l'uscita di Zanoli, ma non è esclusa la partenza del giovane (su cui c'è forte il Genoa). In quel caso è pronto l'esterno dell'Hellas Verona, con cui c'è accordo da tempo.