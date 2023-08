Dazn - Già pronto contratto di Gabri Veiga: spuntano le cifre dello stipendio

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando aggiorna la situazione relativa al futuro di Gabri Veiga

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando aggiorna la situazione relativa al futuro di Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo scelto dal Napoli come erede di Zielinski, vicino all'Al Ahli, in Arabia Saudita: "Il Napoli ha il si di Veiga. Pronto quinquennale da 1.8 a stagione più bonus. L'offerta al Celta Vigo è di circa 32M. Gli azzurri sperano di chiudere in settimana dopo aver preso Cajuste".