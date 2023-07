Dazn - Interesse concreto per Karlsson, ma eventuale arrivo è legato ad una condizione

L’interesse del Napoli per Jesper Karlsson, esterno offensivo classe 1998 dell'Az Alkmaar è concreto. A riferirlo su Twitter è il giornalista Dazn Orazio Accomando, che però fa sapere che ad oggi il suo eventuale arrivo è legato all'uscita di uno tra Lozano e Politano.

🇬🇧 Napoli likes Jesper Karlsson of Az. His purchase is only possible with the exit of one between Lozano and Politano.…