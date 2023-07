Dazn - Nome nuovo per il centrocampo: sondaggio per il 2002 Gravenberch

Tra le ipotesi per il centrocampo del Napoli spunta un nome nuovo, ovvero Ryan Gravenberch, classe 2002 ex Ajax

Tra le ipotesi per il centrocampo del Napoli spunta un nome nuovo, ovvero Ryan Gravenberch, classe 2002 ex Ajax. A riferirlo è la redazione di Dazn che parla di un sondaggio degli azzurri con il Bayern Monaco, che nelle prossime ore ufficializzerà Kim Min-jae, per capire la fattibilità dell'operazione.