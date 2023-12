Dazn - Samardzic, in settimana incontro con l'Udinese: niente sconti, ecco il prezzo

Il primo colpo in entrata del mercato invernale potrebbe essere Lazar Samardzic. L'obiettivo principale del Napoli è il centrocampista dell'Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo colpo in entrata del mercato invernale potrebbe essere Lazar Samardzic. L'obiettivo principale del Napoli è il centrocampista dell'Udinese, visto che gli azzurri hanno già perso Eljif Elmas, accasatosi al Lipsia per 25 milioni. Il serbo è una pista concreta su cui si lavora, fa sapere Dazn.

Questo il tweet del giornalista Orazio Accomando: "Samardzic è un concreto obiettivo del Napoli. L'interesse è noto da tempo, settimana prossima Napoli e Udinese potrebbero incontrarsi per discutere dell'operazione. I friulani non fanno sconti: servono 25M per lasciarlo partire subito".