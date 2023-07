Dazn - Schuurs lascia Torino: accordo ad un passo col Crystal Palace per 35mln

Perr Schuurs ad un passo dall'addio al Torino. Il Crystal Palace ha presentato un'offerta da 35 milioni al club granata e spera di chiudere nelle prossime ore per il centrale olandese. Pronti 4 anni di contratto. Lo riporta la redazione di Dazn.

Perr #Schuurs ad un passo dall'addio al #Torino. Il #CrystalPalace ha presentato un'offerta da 35M al club granata e spera di chiudere nelle prossime ore per il centrale olandese. Pronti 4 anni di contratto.



🇬🇧 Perr Schuurs one step away to CrystalPalace. Crystal Palace has…