Dazn - Veiga in panchina, questione spinosa per Benitez: sa che è molto vicino al Napoli

Simone Gamberini, telecronista Dazn, durante Celta Vigo-Osasuna ha parlato dell'obiettivo di mercato del Napoli: "Gabri Veiga non è in campo, ma occhio che è in panchina e potrebbe subentrare. E' una questione spinosa per Benitez, che sa che il giocatore è molto vicino al Napoli. Il Celta vorrebbe risolvere il prima possibile questa vicenda, anche per intervenire poi sul mercato. Il classe 2002 nel pre-campionato non è mai stato un titolare, perché Benitez già sapeva di non poter contare su di lui e quindi ha scelto di impostare la squadra sulla coppia Sotelo e Beltran, prodotti del settore giovanile del Celta".