Dazn - Vice Di Lorenzo, Faraoni prima scelta: nei prossimi giorni contatto col Verona

Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra il Napoli e l’Hellas Verona per parlare di Davide Faraoni. Il terzino degli scaligeri resta la prima scelta per il ruolo di vice Di Lorenzo. A riferirlo su Twitter è il giornalista Dazn Orazio Accomando.

