Dazn - Zielinski ora verso il sì all'Al Ahli: per il Napoli affare da oltre 30mln

Sono ore decisive per il futuro di Piotr Zielinski. Secondo quanto riferisce DAZN il polacco ora sarebbe orientato a dare l'ok all'Al Ahli dopo il dietrofront dei giorni scorsi. Per lui è da tempo pronto un ricchissimo contratto da 15mln di euro a stagione per 4 anni. Al Napoli invece ben 30mln di euro più bonus nonostante la scadenza nel 2024.