I dettagli del rinnovo di Lobotka: svelate le cifre del nuovo stipendio

Stanislav Lobotka ha rinnovato col Napoli. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

Stanislav Lobotka ha rinnovato col Napoli. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E’ fatta, senza se e senza ma, per quattro anni ancora, dunque fino al 2027, e poi, se le cose non saranno cambiate, perché può succedere, il Napoli procederà ad esercitare il diritto di opzione che si è riservato fino al 2028. I soldi sono un dettaglio, ovviamente: però Lobotka ha visto chiaramente crescere il proprio ingaggio che passa da un milione e seicentomila euro a due milioni e mezzo, con una serie di bonus a più voci, come da tendenza del Napoli di De Laurentiis".