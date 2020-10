I dettagli dell'affare Bakayoko: 2mln di prestito, il Napoli pagherà solo una parte d'ingaggio

Il Napoli è ancora impegnato sul fronte Juventus, ma nel frattempo sta per piazzare un importante colpo di mercato: Tiemoué Bakayoko è arrivato in Italia e a breve svolgerà le visite mediche. Il club azzurro ha raggiunto un accordo con il Chelsea sulla base del prestito secco e il Corriere dello Sport racconta anche i costi dell'operazione. Aurelio De Laurentiis sborserà 2 milioni per il prestito e in più soltanto una parte dell'ingaggio dell'ex Milan da 3,5 milioni, che dunque sarà diviso con il Chelsea.