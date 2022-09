I dettagli dell'affare Ounas: bella operazione in uscita, evitato lo svincolo a zero

Adam Ounas è stato l'ultimo a salutare il Napoli nel corso della sessione di mercato che si è appena conclusa. I dettagli dell'operazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Ounas è stato l'ultimo a salutare il Napoli nel corso della sessione di mercato che si è appena conclusa. I dettagli dell'operazione li racconta il Corriere del Mezzogiorno: "Nelle ultime ore di mercato il Napoli ha completato delle operazioni in uscita: Ounas, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2023, va al Lille per 3 milioni più 1 di bonus e il 40% della futura rivendita. Un’altra operazione di spessore a livello economico considerando che Ounas fra pochi mesi avrebbe potuto liberarsi a parametro zero".